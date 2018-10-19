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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.10.2018 - 20:53, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli şoku

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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli şoku

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısında erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan Serdar Aziz'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça daihl oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.

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