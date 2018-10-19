Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli şoku
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısında erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da Serdar Aziz ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan Serdar Aziz'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça daihl oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.
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