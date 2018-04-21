Galatasaray'da Serdar Aziz şoku
Serdar Aziz gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçı için cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da derbi öncesinde Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Serdar Aziz 59. dakikada penaltıya sebebiyet vererek sarı kart gördü. Galatasaray'ın savunmacısı bu karttan sonra Süper Lig'de 31. hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
BEŞİKTAŞ'TA DA PEPE YOK
Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Pepe ise en az iki maç ceza alacak. Portekizli futbolcu da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Böylelikle iki takım da birer savunmacısından yoksun olarak sahaya çıkacak.
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