Galatasaray'da Şener Özbayraklı üzüntüsü
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Şener Özbayraklı 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın 53. dakikasında Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi.
Oyun içinde bir süre tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna Mariano dahil oldu.
Teknik direktör Fatih Terim de maçın ardından yaptı açıklamada, Şener Özbayraklı'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak gibi göründüğünü söyledi.
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