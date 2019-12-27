Galatasaray'da Şener, Marcao ve Lemina sevinci!
Galatasaray'da sakatlıkları iyileşen ve dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, yarın oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları geçen isimler de katıldı.
Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle