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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Şener, Marcao ve Lemina sevinci!

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Galatasaray'da Şener, Marcao ve Lemina sevinci!

Galatasaray'da sakatlıkları iyileşen ve dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, yarın oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları geçen isimler de katıldı.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

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Hürriyet


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