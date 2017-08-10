Galatasaray'da Selçuk İnan idmana çıkmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yediye üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın daha sonraki bölümünde taktik çalışmalar üzerinde dururken devam eden kısımda 10'a 10 topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. İnterval koşuyu takiben ise son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı
Bu arada sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan, günü tedaviyle geçirdi.
Sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin, kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdü. İki oyuncu dışındaki tüm oyuncular, antrenmanda takım çalışmasına katıldı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.