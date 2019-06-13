Galatasaray'da kader günü! 11.00'de başlayacak ve...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezonun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yaşanan beklenmedik gelişme yönetimi şok etti.
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Nefes kesen sezonu Başakşehir'in önünde 69 puanla bitiren Galatasaray 22. şampiyonluğunu elde etmişti.
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Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda takımı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarıya taşıyacak transferleri gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürürken bütün planlar yaşanan şok gelişme ile beklemeye alındı.
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Galatasaray'da gözler bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki mahkemede olacak. 23 Mart’taki mali ve idari genel kurulda yönetimin ibra edilmemesi nedeniyle yönetimin mahkemeden aldırdığı tedbir kararına dair dava bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 11.00’de görülecek.
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Mahkeme, tedbir kararının iptaline dair talebi karara bağlayacak. Tedbir kararı kaldırılırsa seçim kararı alınacak, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi aday olamayacak.
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Başkan yardımcısı Yusuf Günay konuya dair “İhtiyati tedbir de dava da devam ediyor. Yönetim olarak heyecan ve azimle görevimizin başındayız. G.Saray için yapacak daha çok işimiz var’ dedi.
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Yönetim kendi iradesiyle seçime gitmeli
G.Saray’ın eski başkanlarından ve hukuk profesörü olan Duygun Yarsuvat, “Tedbir kararının kaldırılması gibi bir durum oluşabilir. G.Saray için bana göre hayırlı olan genel kurulun iradesine uygun davranılmasıdır. Seçime gidilmesi ve bu kararı da yönetimin alması G.Saray’a en yakışandır” dedi.
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Muhalefetten ‘transfer’ hamlesi!
Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre; Galatasaray Kulübü’nde sarı kırmızılı yönetime yönetime muhalif kesim, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak, ‘yönetimin transfer yetkisini durdurma talebi’ ile mahkemeye başvuruda bulundu. Bu kararın onanması halinde, Galatasaray Kulübü’nün mevcut yönetimi, transfer yetkisini kaybedecek.
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Böylece sarı kırmızılı kulüp, yeni seçim gerçekleşene kadar kadrosuna yeni bir futbolcuyu dahil edemeyecek.
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Ne yaptın sen avukat bey!
G.Saray Kulübü’nde dört yönetim kurulu üyesinin mali ve idari genel kurulda ortaya çıkan idari ibrasızlıkla alakalı açtığı tedbir kararı davaları düştü! Bu durumun ise avukat hatası nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.
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Sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri Okan Böke, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Emre Erdoğan’ın tedbir kararı davası ile alakalı vekalet verdikleri avukatın, 20.000 ila 70.000 arasında değişen tedbir teminat bedelini yatırmaması üzerine davaların düştüğü ortaya çıktı.
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Dört yöneticinin vekalet verdiği avukatın bu unutkanlığı nedeniyle davalar düştü. Bununla beraber ibrasızlık kararına dair tedbir istemiyle çok sayıda başka dava da açılmıştı.
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İşte Galatasaray'ın net borcu
Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu.