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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'da seçim durduruldu!

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Galatasaray'da seçim durduruldu!

Muhalefet seçim tarihi beklerken idari olarak ibra edilmeyen yönetim hukuk savaşı başlatmıştı. İlk karar dün çıktı; Denetleme Kurulu’nun tedbir konulması için yaptığı başvuru onaylandı. Mahkeme yönetimin ibrasızlığı için nihai kararı verene kadar yönetimin seçime gitmesine gerek kalmadı.

Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılan Mali Genel Kurul’da Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetimi mali anlamda ibra edilirken idari anlamda ibra edilmemişti. Tüzük gereği en geç 23 Nisan’a kadar seçim kararı alması gereken yönetim bu kongrede aday da olamıyordu. Mustafa Cengiz ve Yönetimi bunun üzerine hukuk savaşı başlatma kararı almıştı. Bu kapsamda 20 avukatla 30 dava açmak için yol haritası belirleyen yönetim ibrasızlık kararını mahkemede iptal ettirip seçim kararı almamak için harekete geçmişti.

Yönetim için de bekleniyor

İlk karar çıktı. Yönetim ile birlikte ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nun ibrasızlığına tedbir konuldu. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi yapılan başvuru üzerine, Denetleme Kurulu’nun idari ibrasızlığına tedbir konulması için yapılan başvuruyu onayladı. Açılan diğer davalar sürürken konulan tedbir kararı Galatasaray Yönetimi’nin elini güçlendirdi. Yönetimin idari ibrasızlığı için de tedbir kararı bekleyen Cengiz ve ekibinin böylece mahkeme nihai kararını verene kadar seçime gitmesi gerekmiyor.

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