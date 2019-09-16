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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-20 sezonunda 6 sponsor firmadan toplam 54 milyon TL alacak. Türk Telekom Stadı saha içi reklamlarından da 4.5 milyon TL gelecek.

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da kazanan kadrosuna Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Ryan Babel gibi dünyaca ünlü oyuncuları ekleyen Galatasaray, bu başarıları ve transferlerinin karşılığını para olarak da almaya başladı. Sarı kırmızılılar, kombine, loca ve lisanslı ürün satışları dışında sponsorluk ve reklam gelirlerini de artırmayı başardı. Son olarak içecek firması Aroma ile yıllık 500 bin TL karşılığında anlaşma yapan Galatasaray’ın 2019-20 sezonundaki sponsorluk geliri 58.5 milyon TL’ye ulaştı. Forma göğüs reklamı veren Terra Pizza ve THY’den 18’er milyon TL alacak olan sarı kırmızılı kulüp, Bilyoner’den 9, Magdeburger’den 6, Lukoil’den 2.5 milyon TL’yi kasasına koyacak. Galatasaray ayrıca iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı’ndaki saha içi reklamlarından 4.5 milyon TL gelir elde edecek.

62 MiLYON TL’YE ÇIKABİLİR

Sponsor firmalarla başarı endeksli anlaşmalar yapan sarı kırmızılı kulüp, futbol takımının Süper Lig’de şampiyon olması halinde 3.5 milyon TL civarında bonus alacak ve böylelikle toplam geliri 62 milyon TL’ye ulaşacak. Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta anlaşma imzaladığı Aroma, hem 500 bin TL para verecek hem de kulübün tüm branşlardaki içeceklerini temin edecek.

Galatasaray'ın bir sezonluk reklam geliri

Terra Pizza: 18 milyon TL

THY: 18 milyon TL

Bilyoner: 9 milyon TL

Magdeburger: 6 milyon TL

Saha içi reklamları: 4.5 milyon TL

Lukoil: 2.5 milyon TL

Aroma: 500 bin TL TOPLAM:

58.5 milyon TL

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