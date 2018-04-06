Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi 180 dakika!
Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarının çok önemli olduğunu düşünen Terim, iki karşılaşmayı da hedef olarak gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü, Ankara’daki mücadelede en çok deplasman fobisinden çekiniyor
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğun formülünün 180 dakikada gizli olduğunu düşünüyor.
İdmanlardan arta kalan zamanlarda yardımcılarıyla birlikte rakipleri ve fikstürü analiz eden Terim, üst üste oynayacakları Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını hedef karşılaşmaları olarak gösterdi. İlk planda başkentte sorun istemeyen Terim, kırmızı-siyahlıların ligdeki konumu nedeniyle kendilerine sıkıntı yaşatabileceğini düşünüyor. Terim bu yüzden futbolcularından rakiplerinin ligdeki yerine bakmadan maçı önemsemelerini istedi.
Ayrıca deplasman fobisinden çekinen tecrübeli hoca, bu noktada kredilerini tükettiklerine dikkat çekecek. Terim ve kurmayları Ankara’daki karşılaşmanın ardından çıkacakları Başakşehir maçının kayıpsız geçilmesi halinde mutlu sona ulaşılacağı görüşünde birleşti. Cim-Bom’da bu nedenle her iki karşılaşmanın kazanılması için seferberlik ilan edildi. (Milliyet)
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