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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
13.10.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Galatasaray'da sahte imza depremi!

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Galatasaray'da sahte imza depremi!

Galatasaray Kulübü’ne bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141’inin evraklarında sahte imza tespit edildiği bildirildi.

Tüzük gereğince, üyelik başvurusu yapanların, sarı kırmızılı kulübe üye olan 2 kişiyi referans göstermesi gerekiyor. Yapılan inceleme sonucunda 69 kişinin başvurularının usule uygun olduğu belirlenirken, tam 141 kişinin referans olarak gösterdiği kişilerin evraklardaki imzalarının birbirini tutmadığı fark edildi.

‘Yeniden başvurun’ dediler

İmzalardaki bu sıradışı durum üzerine araştırma yapan Galatasaray yönetimi daha büyük bir sürprizle karşılaştı; referans olarak gösterilen kişilerin çoğunun bu başvurulardan haberi yoktu, imzaları taklit edilmişti. Konuyu araştırmaya devam eden yönetim, sahte imza olayının, başvuruda bulunan genç üyelerin iradesi dışında gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine Galatasaray Lisesi mezunu 141 kişiye, “Evraklarınızdaki imzalar sahte. Böyle olmaz, yeniden başvurun ve gerekirse referans kısmını boş bırakın” denildi.

Yöneticiler: Bu bir suçtur

Galatasaray yönetiminin 141 kişiye yaptığı bu çağrı sonrası sadece 2 kişi başvurusunu yeniledi. Sarı kırmızılı kulübün sicil ve denetleme kurulu, bu olayın tekrarlanmaması için harekete geçerken, Galatasaray yöneticileri, “Bu, kesinlikle örtbas edilemeyecek bir durum. Bu bir suçtur ve biz de gerekeni yapmaz susarsak, bu suça ortak olmuş oluruz. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Galatasaray Lisesi, bizim lisemiz ve Galatasaray Kulübü’nü tertemiz bir şekilde yöneteceğiz” açıklamasını yaptı.

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