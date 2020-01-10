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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri

İlk yarıda beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, sezon sonuna dek Ajax’ta oynayacak. Sarı kırmızılılar, Babel’in gidişinden kendisini Finansal Fair Play’de artıya geçirecek cüzi miktarda gelir elde edecek.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yeni transferleri Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’ya yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Galatasaray yönetimi, beklentileri karşılayamayan Ryan Babel’in gitmesine izin verdi. Hollandalı futbolcu, sezon sonuna dek Ajax’a kiralandı.

DÜN HOLLANDA'YA GİTTİ

Galatasaray, Babel’in Ajax’a kiralanmasıyla, kendisini Finalsal Fair Play’de artıya geçirecek olan cüzi miktarda gelir elde edecek.

Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında bedelsiz olarak 3 yıllığına renklerine bağladığı Babel’e yılda 2.5 milyon Euro garanti ücret ödemeyi taahhüt etmişti. 33 yaşındaki oyuncu, dün takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Amsterdam’a gitti. Ayrıca, sezon başında 1 yıllığına kiralanan ancak devre arasında gönderilmesine karar verilen Emre Mor’un İngiltere Championship takımlarından Brentford ve Swansea ile görüştüğü belirtildi.

Ali Naci Küçük: "Mert Çetin olmazsa B planı Simon Kjaer"Son şampiyon Galatasaray'da gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı takımda stoper transferi için gündemdeki isim Roma'dan Mert Çetin. Ancak bu transfer gerçekleşmezse Galatasaray, eski Fenerbahçe'li Simon Kjaer'e yönelecek. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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