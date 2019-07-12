Galatasaray'da pide partisi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önceki gün futbolcularına Bafra Pidesi ziyafeti çekti.
Sarı kırmızılı oyuncular önceki gün tesislerdeki öğle yemeğinde Bafra Pidesi yediler.
Teknik direktör Fatih Terim'in davet ettiği pide ustası Tolga Kuru, futbolcuların zevklerine göre ayrı ayrı pide çeşitleri hazırladı.
Bu arada Bafra Pide ustası Tolga Kuru, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sık sık yediği özel tepsi pideden yaparak hediye etti.
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