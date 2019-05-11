Galatasaray'da penaltı krizi! Kapıştılar...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kırmızılı futbolcular Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş arasında penaltı tartışması yaşandı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90+2. dakikasında 2-1 geride olan Galatasaray, Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı atışı kazandı.
Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonun sonrasında hakem Serkan Çınar, uyarıyla VAR'a gitti.
VAR'da pozisyonu izleyen Serkan Çınar, penaltıya hükmetti. Penaltı kararı sonrasında topu eline alan Mbaye Diagne'ye takım arkadaşı Sinan Gümüş, tepki gösterdi.
Maçın ilk yarısında penaltı kaçıran Diagne'nin kullanmasına engel olmaya çalışan Sinan Gümüş, oyuncuyla kısa süreli gerginlik yaşadı.
Diagne, Sinan Gümüş'ü iterken takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay büyümeden son buldu ve penaltıyı gole çeviren Diagne, skoru 2-2 yaptı.
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