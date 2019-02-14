Galatasaray'da penaltı isyanı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı ağırlayan Galatasaray, çok tartışmalı bir penaltı kararıyla geriye düştü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom'da Benfica'yı ağırladı.
Müsabakanın 27. dakikasında Portekiz ekibi Benfica, tartışmalı bir penaltı kararıyla 1-0 öne geçti.
Gelişen Benfica atağında Cervi, ceza sahasına ortaladı. Topu uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun müdahalesini el olarak değerlendiren Jesus Gil Manzano, penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazdan bulunurken, hakem kararını değiştirmedi ve Salvio takımını 1-0 öne geçirdi.
Öte yandan sosyal medyada penaltı pozisyonunun görüntüsünü paylaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, Marcao'nun müdahalesinin elle olmadığı yönünde birleşerek İspanyol hakemi topa tuttu.
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