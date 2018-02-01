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Galatasaray'da para isyanı! Yerli oyuncular...

Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı...

Hürriyet Haber
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Galatasaray Odeank'ta, oyuncular 3 aydır maaşlarını alamıyordu, bugün Mustafa Cengiz yönetimi 750 bin dolar ödeme yaparken bu gelişmenin detayları medyaya yansımaya başladı.

Galatasaray yönetimi, erkek basketbol takımına 750 bin dolar ödeme yaparken, gelen bilgiler arasında yerli oyunculara hiç ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Yerli oyuncuların hala kulüpten 3 aylık alacağı bulunuyor. Yöneticilerin yerli oyunculara ödemeyi 2. plana attığı belirtilirken, şu an ilk hedefin transfer yasağının kaldırılıp takıma bir yabancı pivot alınması oldugu yine belirtiliyor.

Yerli oyuncuların ise bu gelişme sonrası isyan bayrağı açtığı öğrenildi. (Ajansspor)

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