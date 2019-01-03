Galatasaray'da Ozan Kabak için karar verildi
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Serdar Aziz’den sonra Ozan Kabak ile de görüştü.
Sarı kırmızılı kulüpteki geleceğini netleştirmek adına önce teknik direktör Fatih Terim’in görüşlerini ön planda tutan Ozan Kabak’ın, Galatasaray’da kalması kararı çıktı.
FATİH TERİM'DEN OZAN KABAK AÇIKLAMASI
Galatasaray Futbol Akademisi’nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum ve hatta bulunmadığım dönemlerde her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi her zaman bizim için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da biz önce Galatasaray’a hizmet vermelerini istiyoruz.
Elbette çalışmalarının, yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Bizim Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlarda gelecek. Ancak o gün, bugün değil! Ozan’ın heyecanı ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil!
Bu arada genç futbolcu Ozan Kabak Twitter'dan Fatih Terim paylaşımında bulundu.
Hocam’la #1’likte 💛❤ pic.twitter.com/MVdz9Xu5q2— Ozan KABAK (@ozankabak4) 3 Ocak 2019
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