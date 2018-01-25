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Galatasaray'da, Osmanlıspor maçının hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Hürriyet Haber
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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. 10'a 10 yapılan tek pas çalışmasının ardından, antrenman sınırlı alanda çift kale taktik oyunu ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, çalışma rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlıkları geçen Ahmet Çalık ve Bafetimbi Gomis, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Fernando Reges ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

GalatasarayFutbolSüper Lig

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