Galatasaray'da Onyekuru olmazsa Bruma! | Transfer haberleri
Galatasaray, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru’yu yeniden kiralamak için Everton ile pazarlığa başlıyor.
Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’yu gelecek sezon da takımda tutmak için harekete geçiyor. Önümüzdeki hafta İngiltere’de Everton Kulübü ile masaya oturacak olan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak için teklifini sunacak. Onyekuru da Galatasaray’da kalmayı istiyor.
ALTERNATİFİ YABANCI DEĞİL!
Onyekuru’nun transferinde pürüz çıkarsa anlaşma sağlanan Babel dışında, bir kanat oyuncusu daha alacak olan G.Saray’ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Bruma da var. Yönetim, Portekizli için maliyet uygun olursa transferin son bölümünde harekete geçecek. ·
Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’yu gelecek sezon da takımda tutmak için harekete geçiyor. Önümüzdeki hafta İngiltere’de Everton Kulübü ile masaya oturacak olan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak için teklifini sunacak. Onyekuru da Galatasaray’da kalmayı istiyor.
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