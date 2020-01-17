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Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:11,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

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Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesinde yeni transferi Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Sarı kırmızı ekip, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'nin ardından Henry Onyekuru'nun da lisansını çıkarttı.

Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.

Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika'nın lisansı henüz çıkartılamadı.

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Son Dakika Haberleri | Galatasarayda Onyekuru müjdesi

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