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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Onyekuru için özel karar

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Galatasaray'da Onyekuru için özel karar

Afrika Kupası’nda forma giyecek Onyekuru’nun fiyatının yükselebileceği ihtimalini dikkate alan sarı kırmızılılar, haftaya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.30.05.2019 20:22

Transfer rotasını belirleyen G.Saray yönetimi, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor’un ardından üçüncü hedef olarak Henry Onyekuru’yu belirledi.

Sarı kırmızılı yönetim, ligde 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıl daha takımda tutmak için hemen harekete geçme kararı aldı.

G.Saray’ın bu konuda acele etmesinin sebebi, Onyekuru’nun 21 Haziran’da başlayacak Afrika Kupası’nda Nijerya Milli Takımı forması giyecek olması. Oyuncunun burada iyi performans göstermesi durumunda taliplerinin ve dolayısıyla fiyatının artacağı ihtimalini dikkate alan sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta İngiltere’ye giderek Everton’la masaya oturacak. Onyekuru için bu sezon 800 bin Euro ödeyen yönetim, bu kez 1.2 milyon Euro önerecek. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’nın transferi konusunda önemli bir adım attı. 29 yaşındaki sağ beke Türk Lirası üzerinden 2+1 yıllık kontrat öneren sarı kırmızılı yönetim, oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

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