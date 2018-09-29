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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
29.09.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Galatasaray’da Olağanüstü Genel Kurul sona erdi! Alınan kararlar...

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Galatasaray’da Olağanüstü Genel Kurul sona erdi! Alınan kararlar...

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu’nda gündemdeki maddeler oylandı. Oylamada, Mecidiyeköy arazisi, Hasnun Galip Sokak’ta bulunan bina, Galatasaray Adası’na yapılacak faaliyetler, Basketbol ile Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması için istenen yetki maddeleri oy çokluğu ile reddedildi. Bütçe revizyonu ile Kemerburgaz'a inşa edilecek tesisleri için yapılacak faaliyet yetkileri ise kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantı saat 10.00'da başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü. Toplantıda Mustafa Cengiz yönetimi, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası, Mecidiyeköy ve Beyoğlu'nda yer alan taşınmazların da içinde bulunduğu bazı gayrimenkullerin işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesisler ilgili işlemler, yeni spor salonu inşası, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması için yetki istedi. Gündemdeki tüzük değişikliği maddesi ise iptal edildi. Genel kurulda geriye kalan maddeler tek tek oylandı.

Mecidiyeköy arsası maddesinde tartışma çıktı

Gündemin 4.4 maddesi olan Mecidiyeköy arsasına yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki isteği maddesi oylaması uzun sürdü. Oylama sayımında yaşanan sorunların ardından salon sayım için ikiye ayrıldı ve oylar tek tek sayıldı. Oylama sonucunda bu madde reddedildi. Reddedilmesinin ardından salonda bulunan üyeler arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul Divan Başkanı Metin Aslan araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Bütçe revizesi kabul edildi

Gündemin 5. maddesinde bütçe revizyonu görüşmesi yapıldı. 83 milyon 943 bin 510 lira gelir, 153 milyon 364 bin 333 TL gider olan 2018 yılı bütçesi, 115 milyon 87 bin 593 lira gelir, 377 milyon 536 bin 437 TL olarak revize edildi. Revize edilen bütçenin gelir-gider farkı eksi olarak 262 milyon 448 bin 884 TL olarak açıklandı.

Gündemdeki maddeler ve oylamadaki sonuçları şöyle:

4.1 - Derneğin ve iştiraklerin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4.2 - Yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların derneğin mal varlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bahis konusu gayrimenkuller ile mevcut dernek mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine 3. kişiler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle elde edilmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4.3 - Derneğin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında yönetim kuruluna tüzüğün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yetki verilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4.4 - Mecidiyeköy arsasına yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

4.5 - Beyoğlu’nda Hasnun Galip Sokak’ta bulunan binaya yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

4.6 - Kemerburgaz’da yapılacak yeni tesis için her türlü yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4.7 - Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde inşa edilecek spor salonuna her türlü yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi kabul edildi.

4. 8 - Başkan Mustafa Cengiz’in seçim vaadi olan Teknokent’in yapılabilmesi yetkisi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4.9 - Galatasaray Adası’na yapılacak faaliyetler için yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

4.10 - Riva’da kulüpte bulunan okul arazisinin devri maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

5 - Bütçe revizyonu maddesi oy çokluğu kabul edildi.

6 - Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi’nin kurulması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanmasının yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

7 - Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi’nin kurulması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanmasının yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

8 - Tüzük değişikliği maddesi görüşülmesi genel kurul öncesinde iptal edildi.

9 - Kulübe giriş ödentilerinin 2018 yılı üyeliğe kabul işlemleri itibariyle geçerli olmak üzere A Grubu Üyelik bin 200 TL, C Grubu Üyelik 2 bin 500 TL, D Grubu Üyelik 5 bin TL ve E Grubu Üyelik 20 bin TL olarak güncellenmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

10 - 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle üye yıllık ödentisinin 400 TL olarak güncellenmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

GALATASARAY'IN BORCU

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 31 Temmuz 2018 itibarıyla borcunun 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu açıkladı. Galatasaray’ın Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler verildi. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim adına mali konular hakkında konuştu. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin borcunun 31 Temmuz itibariyle 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 olduğu belirtildi. Derneğin 1 Ocak-30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararının ise 283 milyon TL olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün amatör branşlarda son 10 yılda 200 milyon Dolar zarar ettiği de belirtildi.

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