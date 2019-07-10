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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.07.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

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Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi. Güncel konularla ilgili yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Yusuf Günay, "Galatasaray'ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurulu tarafından daha önce olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz nokta da ortada. Galatasaray idari, mali ve sportif açıdan diğer rakiplerimizin önüne geçmiş durumda. İdari, mali ve sportif olarak Galatasaray'ın tıkandığı noktada bir erken seçim yapıldı. Bu seçimde kimse aday olmadı. Mustafa Cengiz ve ekibi seçimi aldıktan sonra önlerindeki iki temel sorun; UEFA'da men edilmek meselesi, diğeri de sermaye artırımı meselesi. Bunlar halledilerek, Galatasaray'ın geçen sezon başarısının en temel esası sağlanmış oldu. Son sezonda 18. Türkiye Kupası, 22'nci lig şampiyonluğunu aldı. Bunu da mali artıya geçerek yaptı. Bu Türkiye'nin mevcut ekonomik şartlarda başarıdır. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz. Tüzük değişikliği konusunda ben 1 haftadır çalışıyorum. Galatasaray camiasının tüzük değişikliğine ihtiyacı var. Bizim gündemimizde bu var" dedi.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın divana katılmamasıyla ilgili söylediklerine cevap veren Günay, "Başkanımız Mustafa Cengiz gerçekten yoğun çalışma temposu altında. Mali konularda ve transfer görüşmelerine devam ediyor. İkinci başkanımız da aynı şekilde" şeklinde konuştu.

Galatasarayda olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Seçimde vaat ettikleri bütün konuları göz ardı etmediklerini vurgulayan Günay, "Teknokent konusunda bakanlığa başvurduk. Üniversiteler ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi ile görüştük. Bir üniversite ile yasal olarak ortak zorundayız" dedi.

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Kemerburgaz'da yapılacak tesisleri için de Yusuf Günay, "Bizden önceki yönetim tarafından yapılmış sözleşme var. Bu sözleşme ile Galatasaray, Florya ve Riva'yı veriyor. Bunu gelir paylaşım esasında bir anlaşma yapıyor. Belli bir öngörüye dayanıyor. Şu ana kadar sözleşmedeki öngörüler gerçekleşmiş değil. Bu bizim yönetimimizin neden olduğu problem değil. Buna rağmen sözleşme gereğini yerine getirme adına elimizden geleni yapıyoruz. Kemerburgaz 101 dönümlük bir arazi. Bize tahsis edildiği günden bugüne her hafta ilgili mercilerle konuşuyoruz. Bunun için kanun çıktı. Bizim elimizde olmayan şeyler bunlar. Bu gerçek ki Florya ve Riva konusundaki sözleşmelerdeki ön görüler gerçekleşmeyecek belli. Biz yönetim olarak Galatasaray için en iyisini yapacağız. Şu anda verilmiş karar yok" ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'deki arazi için Teknokent olarak başvurduklarını söyleyen Yusuf Günay, "Otel için yapılan başvurular var. Hiçbir şekilde Galatasaray'a gelir getirecek bir teklif, otelden beklediğimiz, umduğumuz herhangi teklif maalesef yok. Hatta reklam alınabilir mi diye araştırıyoruz. Çok amaçlı spor salonu büyük bir mali kaynak gerektiren bir yatırım. Ekonomik şartlar ortada. Sponsorlar güçlükle bulunuyor. Çok amaçlı spor salonunda çok fazla bir ümit ortada gözükmüyor. Bunu herkes bilsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan Yusuf Günay, Galatasaray Adası'ndaki hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

Yarın görülecek tedbir davası hakkında da konuşan Yusuf Günay, "23 Mart 2019 genel kurulda bir ibrasızlık oldu. Biz bunu hiçbir şekilde problem etmedik. Bir ayrıştırma amacı olarak kullanmadık. Sadece demokratik, hukuki hakkımızı kullanarak dava açtık. O da şu; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu var. Diyor ki idari ibrasızlık gibi bir şey yoktur. Böyle bir karar alınırsa, hukuka aykırıdır. Ben de Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun hukuka aykırı kararı almasını engellemek adına başvurdum. O hafta Galatasaray tarihinin en önemli olaylarından bir tanesini yaptık. Hiçbir kimseye de sitem etmedik. Bu tedbir kararlarının kaldırılması için ya da ilave tedbirler için arkadaşlarımız mahkemelere gitti. Her söylemde şu var; 'Galatasaray için şampiyonluk önemli değil, teamüller önemli'. Galatasaray için teamüller tabii ki önemli ama ben 22. şampiyonluk için gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum, bu da önemli. Galatasaray yönetim kurulunun yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir. Yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz için bağlayıcıdır. Bu konuyu çok fazla konuşmak doğru değildir" diye konuştu.

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