Galatasaray'da Okaka liste başı! | Transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Okaka liste başı! | Transfer haberleri...
GeriFutbol Galatasaray'da Okaka liste başı! | Transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
12.07.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Okaka liste başı! | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Okaka liste başı! | Transfer haberleri...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor.

Mart ayında ibra edilmemenin ardından tedbir kararı aldıran sarı-kırmızılı yönetim, 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararının devamına hükmetmesiyle rahatladı.

Seçime gitme zorunluluğu kalmayan yönetimde en önemli gündem maddesi futbol takımına yapılacak transferler.

Başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgilenen isimlere ’hızlanın’ direktifi verdi. Öncelikle geçen sezonun golcü ismi Mbaye Diagne’yi satmanın planlarını yapan yönetim, bu konuyu resmileştirmeye çalışıyor.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Geçen sezon kadroda yer alan Badou Ndiaye’yi yeniden kiralamayan ve Fernando Reges’i de İspanyol Sevilla Kulübü’ne satan sarı-kırmızılılar, merkez orta sahaya en az iki takviye yapacak. Sevilla’dan Ever Banega’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da scout ekibi de bir yandan diğer isimler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.

OKAKA GELECEK

Galatasaray’da santrfor adaylarının başında ise Stefan Okaka geliyor. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford’da olan İtalyan golcü için girişimler tamamlandı. Transferde hareket alanının açılmasıyla tecrübeli futbolcunun transferi resmiyete dökülecek.



EMRE MOR KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Galatasaray’ın her şartta anlaşmaya vardığı Emre Mor konusunda, menajerlik şirketiyle oyuncu arasında bir pürüz ortaya çıkarken, Galatasaray yönetimi bir an önce bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bedelsiz olarak kadroya katılacak genç yıldızı, teknik direktör Fatih Terim de Avusturya kampında görmek istiyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Galatasarayda Okaka liste başı | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow ile yollarını ayırdı! | Transfer haberleri...
Eurosport 2 canlı yayın akışı içerisine neler var? 12 Temmuz Eurosport yayın akışı
Funda Nakkaşoğlu, Galatasaray'da!
Galatasaray, Daçka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu!