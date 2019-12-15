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Futbol
15.12.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Nzonzi'nin bardağı taşıran o hareketi!

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Galatasaray'da Nzonzi'nin bardağı taşıran o hareketi!

Süresiz kadro dışı bırakılan ve Roma’ya geri gönderilmesine karar verilen Nzonzi, kendi ipini çekti. Yedek kalmayı hiçbir zaman kabullenmeyen Fransız futbolcu, son idmanda yedek takıma alınınca yeleği fırlatıp sahayı terk etti.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da herkes Steven Nzonzi’nin süresiz kadro dışı bırakılmasını konuşuyor. Kulüp, gerekçe olarak ‘disiplinsiz davranışlar’ açıklamasını yaptı. Peki neydi bu davranışlar?

NEDEN YEDEK KALIYORUM?

Fransa Milli Takımı oyuncusu olan Nzonzi, zaman zaman yedek kalmasına tepki gösterip, “Ben 30 milyon Euro’luk oyuncuyum” dedi.

TERİM ÇOK ŞANS TANIDI

Fatih Terim, kendisini G.Saray’ın üstünde gören Nzonzi’nin bu sözlerini duydu ancak hemen köprüleri atmadı. Kendisine forma şansı vermeyi sürdürdü.

İDMANLARDA LAKAYT TAVIRLAR

Nzonzi, idmanlarda lakayt tavırlar sergiledi. PSG maçında oyundan alınınca el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Önceki gün yapılan antrenmanda yedek takıma alınınca, kendisine verilen yeleği öfkeyle yere fırlatıp sahayı terk edip gitti.

AĞIR PARA CEZASI VERİLECEK

Bu olay hemen Başkan Mustafa Cengiz ve kulüp avukatlarına bildirildi. İlk etapta süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi’ye yüklü bir para cezası kesilecek. Ceza miktarı, alacaklarından düşülecek.

GERİ GÖNDERİLECEK

Roma Kulübü de olaydan haberdar edildi ve ocak ayında Fransız futbolcunun geri gönderileceği iletildi.

Nzonzi'nin Stoke City formasıyla Liverpool'a attığı golü izleyelim...

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