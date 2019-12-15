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GeriFutbol Galatasaray'da Nzonzi’den sonra Seri de kesin gönderiliyor
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Futbol
15.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Nzonzi’den sonra Seri de kesin gönderiliyor

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Galatasaray'da Nzonzi’den sonra Seri de kesin gönderiliyor

Nzonzi’yi süresiz kadro dışı bırakıp Roma’ya geri gönderme kararı alan sarı kırmızılı yönetim, Seri’nin menajerini İstanbul’a çağırdı. Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı.

Galatasaray'da önceki gün süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’nin ardından bir diğer kiralık oyuncu Seri için de ayrılık kararı çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim’in görüşleri doğrultusunda devre arasında kadroda revizyona gitme kararı alan sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri’nin menajerini İstanbul’a çağıran yönetim, yolları ayırma kararını iletti.

Fulham’ndan kiralanan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray’da 17 maçta, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro öderken, satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olarak belirlenmişti. Seri’nin ilk yarının bundan sonraki maçlarında oynamaması bekleniyor.

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