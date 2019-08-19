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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Nzonzi sürprizi! Fatih Terim...

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Galatasaray'da Nzonzi sürprizi! Fatih Terim...

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Roma’dan hazır şekilde gelen Steven Nzonzi’yi Konyaspor maçıyla hemen takıma monte etmeyi düşünüyor.

Galatasaray’da yönetimin müthiş bir transfer operasyonuyla 1+1 yıllığına Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayağının tozuyla 11’e girecek.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim, İtalyan kulübünden hazır şekilde gelen Nzonzi’yi hemen takıma monte etmeyi düşünüyor. Denizlispor maçında da orta sahada yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulunduran Terim, Nzonzi- Seri ikilisine çok güveniyor.

Cezalı Marcao’nun yokluğunda ise Donk’un stopere çekilmesi yüksek ihtimal. İmparator, Türk Telekom Stadı’nda pazar günü oynanacak Konyaspor maçında bambaşka bir takım görmek istiyor.

Galatasaray'da gözler Falcao'da;



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