Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Isınma hareketlerinin ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapan oyuncular, daha sonra sprint koşuları gerçekleştirdi.
Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı. Çift kale maçını kazanan takım, karşılaşmanın ardından objektiflere galibiyet pozu verdi.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.