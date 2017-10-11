Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray'da neşeli idman

Galatasaray'da neşeli idman

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma hareketlerinin ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapan oyuncular, daha sonra sprint koşuları gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı. Çift kale maçını kazanan takım, karşılaşmanın ardından objektiflere galibiyet pozu verdi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

GalatasaraySüper Ligidmanantrenman
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL