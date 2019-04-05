Galatasaray'da Nagatomo şoku! Fenerbahçe maçında...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi şok gelişme.
Bu hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Yuto Nagatomo ile ilgili Malatya ve Fenerbahçe maçları öncesi flaş bir açıklama geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile yapılan karşılaşmanın ardından kendisinin görüşlerine başvurulan kulüp doktoru Yener İnce'nin Japon basınındaki ifadelerinde gerçeği açıkladığı belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!
Tecrübeli futbolcunun tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan İnce'nin, Nagatomo'nun antrenmanlara ya da maçlara çıkma durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisini verdikten sonra "Geri dönüşü 15-20 gün sürebilir" dediği aktarıldı.
Ligde son olarak Akhisar karşısında forma giyen ve dönüşü sabırsızlıkla beklenen Japon futbolcu, o tarihten bu yana şans bulamadı.
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