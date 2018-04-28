Galatasaray'da müthiş prim! Yok böyle rakam...
Türk Telekom Stadı’nda sezonun en önemli maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda yönetim galibiyet halinde takıma en az 1 milyon dolar prim verecek. Teknik direktör Terim ise takımı, ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta alınan farklı mağlubiyetle motive etmeye çalışıyor.
SEZON başında puan başı prim sistemine geçen Galatasaray’da, yarın oynanacak ve sezon finali niteliği taşıyan Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Kulüp Başkan Mustafa Cengiz bu konuda özel olarak görüşüp, galibiyet halinde en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı. Prim maça çıkmadan önce takıma soyunma odasında açıklanacak. G.Saray maçı kazanırsa hem sözleşmelerindeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü alacak.
TERİM’İN DÖRT UYARISI
TEKNİK heyetin ise ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın 3-0’lık galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı motivasyon kaynağı olarak kullandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma için 3 puanın en önemli anahtarının ise Başakşehir maçında saklı olduğunu belirtti. Terim, 3 puan adına uyarılarını ise şöyle sıraladı: 1. Sahada her zaman sakin kalın. Panik yapmayın; 2. Mücadeleyi asla bırakmayın; 3. Kazanma hırsı, mücadelenizi sahaya yansıtıp taraftara 1.dakikadan itibaren gösterin; 4. Orta sahanın kontrolünü asla bırakmayın.
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