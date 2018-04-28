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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
28.04.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Galatasaray'da müthiş prim! Yok böyle rakam...

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Galatasaray'da müthiş prim! Yok böyle rakam...

Türk Telekom Stadı’nda sezonun en önemli maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda yönetim galibiyet halinde takıma en az 1 milyon dolar prim verecek. Teknik direktör Terim ise takımı, ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta alınan farklı mağlubiyetle motive etmeye çalışıyor.

 

SEZON başında puan başı prim sistemine geçen Galatasaray’da, yarın oynanacak ve sezon finali niteliği taşıyan Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Kulüp Başkan Mustafa Cengiz bu konuda özel olarak görüşüp, galibiyet halinde en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı. Prim maça çıkmadan önce takıma soyunma odasında açıklanacak. G.Saray maçı kazanırsa hem sözleşmelerindeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü alacak.

TERİM’İN DÖRT UYARISI
TEKNİK heyetin ise ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın 3-0’lık galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı motivasyon kaynağı olarak kullandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma için 3 puanın en önemli anahtarının ise Başakşehir maçında saklı olduğunu belirtti. Terim, 3 puan adına uyarılarını ise şöyle sıraladı: 1. Sahada her zaman sakin kalın. Panik yapmayın; 2. Mücadeleyi asla bırakmayın; 3. Kazanma hırsı, mücadelenizi sahaya yansıtıp taraftara 1.dakikadan itibaren gösterin; 4. Orta sahanın kontrolünü asla bırakmayın.

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