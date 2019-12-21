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GeriFutbol Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak son düdükle yıkıldı!
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Futbol
21.12.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak son düdükle yıkıldı!

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak son düdükle yıkıldı!

Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 2-1 mağlup olması Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ı yerle bir etti.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğüyle birlikte Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük üzüntü yaşadı.

90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü.

Başkan Mustafa Cengiz maç sonu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlara olumsuz yanıt verdi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
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Galatasarayda Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak son düdükle yıkıldı


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