Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak son düdükle yıkıldı!
Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 2-1 mağlup olması Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ı yerle bir etti.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğüyle birlikte Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük üzüntü yaşadı.
90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü.
Başkan Mustafa Cengiz maç sonu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlara olumsuz yanıt verdi.
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