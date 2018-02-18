Galatasaray'da Muslera şoku! Taffarel...
Sarı kırmızılı takımda Uruguaylı file bekçisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı...
Uruguaylı eldivenin özellikle bu sezon yaşadığı performans düşüklüğünü, kaleci antrenörü olan efsane isim Taffarel değerlendirdi...
Ve Taffarel, Muslera’daki bu düşüşü sık antrenör değişikliğine bağladı. Şimdi, Galatasaray'da Taffarel'in verdiği şok rapor konuşuluyor... İşte tüm detaylar...
Taffarel, Muslera’nın son iki sezonda antrenör değişikliğinin yanısıra farklı metotlarda çalışması nedeniyle form grafiğinin bozulduğunu raporunda belirtti.
Taffarel’in 2016 Temmuz’da takımdan ayrılmasıyla birlikte Muslera, farklı antrenman teknikleriyle çalışmıştı. Bunun, Muslera'yı bozduğu yönünde fikir birliğine varıldı.
ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SÜREKLİ DEĞİŞTİ, MUSLERA ZARAR GÖRDÜ
Muslera, 2016-2017 sezonu başında kampta Taffarel ayrılsa da yıllardır beraber çalıştığı Fadıl Koşutan ile sezona hazırlandı. Ancak Ağustos 2016’da Riekerink’in getirdiği Frans Hoek, bu programları değiştirdi.
Hollandalı kaleci antrenörü, Muslera’ya farklı idman, antrenman teknikleri uygulattı. Ardından Riekerink’in ayrılığı sonrasında bu kez Tudor dönemiyle beraber yine çalışma sistemi değiştirildi.
Muslera’nın sürekli beraber çalıştığı Fadıl Koşutan Galatasaray’da kalsa da, teknik adamların ekibindeki kaleci antrenörleri programı belirledi. Tudor döneminde ise Muslera’nın tüm antrenman ve çalışma programlarını Sandro Tomic düzenledi. Ve Tomic’in bu kez program, çalışma teknikleri uygulandı.
İşte bu kısa süre yani 1.5 yıllık süreçte yaşanan değişikliklerin Muslera’yı geriye attığına karar verildi. Galatasaray 2. kaptanı olan Muslera’nın ligde kalan 13 haftada çok önemli bir rol oynayacağını düşünen Terim, Uruguaylı kaleciye bunu belirtip kendisine olan güvenini de dile getirdi.
Galatasaray'da Taffarel'in bu şok raporu sonrası Uruguaylı file bekçisinin üzerine titrenmeye başlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle