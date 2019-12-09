Galatasaray'da Mariano’nun şansı kalmadı

Sarı kırmızılı teknik heyetin bu sezonki performansından hiç memnun olmadığı Brezilyalı sağ bek, Alanya maçında da sınıfta kaldı.

Ocak ayına kadarki 3 lig maçında bir mucize yaşanmazsa, lig arasında Mariano ile kesin olarak yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında ondan yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak.

Aynı şekilde Şener Özbayraklı’nın da sakatlığı geçti.

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