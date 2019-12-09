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Futbol
Fanatik
09.12.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mariano’nun şansı kalmadı

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Galatasaray'da Mariano’nun şansı kalmadı

Galatasaray'da ligin devre arasın 3 hafta kala Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi.

Sarı kırmızılı teknik heyetin bu sezonki performansından hiç memnun olmadığı Brezilyalı sağ bek, Alanya maçında da sınıfta kaldı.

Ocak ayına kadarki 3 lig maçında bir mucize yaşanmazsa, lig arasında Mariano ile kesin olarak yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında ondan yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak.

Aynı şekilde Şener Özbayraklı’nın da sakatlığı geçti.

Galatasarayda Mariano’nun şansı kalmadı

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