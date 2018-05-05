Galatasaray'da Mariano kadroya alınmadı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mariano kadroya alınmadı. Hafta içi problem yaşan Ryan Donk ise kafilede.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karşılaşma için özel bir uçuşla bu akşam saat 18.30'da İzmir'e hareket edecek olan takım, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek mücadele öncesi kampa girecek.
Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki karşılaşma, pazar günü saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda başlayacak.
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