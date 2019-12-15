Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti!

Galatasaray, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılı taraftarlar, 88. dakikada penaltı yaptıran Marcao'ya sert eleştirilerde bulundu.

Maçın ardından Brezilyalı stoperin eşi Pan Teixeira'dan ise taraftarlara tepki geldi.

Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine ''Evinize dönün'' mesajlarına cevap verdi ve ''Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

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