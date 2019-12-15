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GeriFutbol Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti!
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Futbol
15.12.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti!

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Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti!

Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan olay bir paylaşım geldi.

Galatasaray, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılı taraftarlar, 88. dakikada penaltı yaptıran Marcao'ya sert eleştirilerde bulundu.

Maçın ardından Brezilyalı stoperin eşi Pan Teixeira'dan ise taraftarlara tepki geldi.

Pan Teixeira, sosyal medyadan kendisine ''Evinize dönün'' mesajlarına cevap verdi ve ''Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz.'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

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