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GeriFutbol Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü

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Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray - Denizlispor maçının henüz 4. dakikasında Marcao sarı kart gördü. 

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Marcao'ya sarı kart gösterirken Brezilyalı futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Marcao, Galatasaray'ın gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.


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