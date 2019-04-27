Galatasaray'da Marcao gelişmesi! Derbide...
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Marcao'nun Konyaspor deplasmanında oynaması zor görünüyor. Doktorların planı, Brezilyalı stoperi gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirebilmek.
Yeni Malatya deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Marcao’nun ilk tetkikleri dün yapıldı. Kasığında orta derecede yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcunun, Konya deplasmanına yetişmesi çok zor görünüyor.
Doktorların planı, Marcao’yu ligin bir sonraki haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirebilmek. Tedavi süreci hafta boyunca çok yoğun şekilde devam edecek.
Atiker Konyaspor cephesinde ise Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor...
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