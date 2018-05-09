Galatasaray'da Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 Mayıs Cumartesi günü iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda kuvvet ve pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde duruldu.
Sakatlıkları bulunan futbolculardan Mariano Filho, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaparken Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.
Antrenmanı, Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'ndeki sekiz gencin madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve bölgedeki çocuklara umut olmak için "Umudun Takımı" sloganıyla kurduğu Karaçay Gençlik Spor Kulübünün genç oyuncuları da takip etti.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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