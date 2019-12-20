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Futbol
20.12.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Maicon davası kaybedildi

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Galatasaray'da Maicon davası kaybedildi

Galatasaray'a bir kötü haber de Brezilyalı eski stoperi Maicon'dan geldi.

Galatasaray’a bir kötü haber daha geldi... Sarı kırmızılılar, eski başkanlardan Dursun Özbek’in yönetimi zamanında transfer edilen Brezilyalı stoper Maicon’un transferinde menajer Muzzi Özcan’a ödemedikleri ücret nedeniyle açılan davayı kaybetti.

Galatasaray Kulübü’nün bu doğrultuda menajerlik ücreti olan 600 bin Euro’yu faizleriyle birlikte ödeyeceği ifade edildi.

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