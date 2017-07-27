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Galatasaray'lı yönetici resmen açıkladı! Lucescu...

Galatasaray'da yönetici Can Topsakal, Lucescu ile görüştüklerini duyurdu.

Hürriyet Haber
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Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için su sabah Romanya'ya gitti. Topsakal, yolculuk öncesinde ise beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı.

İşte Topsakal'ın yaptığı açıklamalar...

"ÜST AKIL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”
“Lucescu ismi doğru. Anrenör olarak almayacağız üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum. Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”

 

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