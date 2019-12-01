Galatasaray'da Lemina şoku
Bu sezon sakatlık sıkıntısıyla başı dertte olan Galatasaray'da Mario Lemina'nın da sakatlanarak kenara gelmesi sarı-kırmızılılarda endişe yarattı.
Trabzonspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda kenara gelerek tedavi gören Gabonlu oyuncu, karşılaşmanın 2. yarısına çıkamadı.
Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine Jimmy Durmaz'ı oyuna sürdü. Galatasaray'da Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama ve Ryan Babel'in sakatlıkları bulunuyor.
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