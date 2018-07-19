Galatasaray'da kritik karar!
Nagatomo'nun bonservisini alan ve Henry Onyekuru’yu 1 yıllığına kiralayan Galatasaray’da 1 kişilik yabancı kontenjanı kaldı. Yabancı transfer yapmanın hesaplarını yapan Sarı Kırmızılı yönetim mevcut kadroda temizlik yapmanın hesaplarını yapıyor.
Serie A ekibi İnter’den Yuto Nagatomo’nun bonservisinin alan, Everton’dan da Henry Onyekuru’yu 1 yıllığına kiralayan Galatasaray’da sadece 1 kişilik yabancı kontenjanı kaldı.
Şu anda kadrosunda 13 yabancı bulunduran Sarı-Kırmızılılar’da tek yabancı hakkının kalması yönetimi ve teknik heyeti ikilemde bıraktı.
En az 2 transfer daha yapması beklenen Cim Bom’da bu nedenle bir iki isimle yolların ayrılması fikri ortaya atıldı. (Fanatik)
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