Galatasaray'da Kostas Mitroglou kararı verildi
Mbaye Diagne'yi henüz elinden çıkaramayan Galatasaray'da Kostas Mitroglou ile ilgili karar da verildi.
Diagne henüz satılmadığı için forvet transferinde Galatasaray somut adımlar atamazken, Kostas Mitroglou’nun Avusturya kampına götürülmesine karar verildi.
Yeni sezon çalışmalarına zamanında katılan ve azmiyle teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Yunan santrfor, yurt dışı kampında takımla olacak.
Buradaki performansına göre Mitroglou’nun Galatasaray’daki geleceği netlik kazanacak.
Kostas Mitroglou'nun Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla attığı en güzel 5 golü izliyoruz...
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