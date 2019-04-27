Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Atiker Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Marcao'nun tedavisine devam edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, müsabaka için Konya'ya hareket edecek.
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