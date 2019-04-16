Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salon antrenmanının ardından sahaya çıktı. Sahada koşuyla başlayan idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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