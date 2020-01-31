MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...
GeriFutbol Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktik ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Tedavileri tamamlanan Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru'nun idmanda takımla çalıştıkları, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin ise tedavilerinin ardından salonda idman yaptığı belirtildi.

Florin Andone'nin ise özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

Galatasarayda Kayserispor hazırlıkları sürüyor Onyekuru ve Ahmet Çalık...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle