Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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