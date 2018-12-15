Galatasaray'da karar verildi! Sneijder ve Melo...
Galatasaray'da iki eski oyuncusunun ismi Ocak ayı transfer dönemi için sıkça konuşulmaya başlandı.
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Sneijder ve Melo'nun ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi adına çok sayıda mesaj paylaşımında bulunmuş ve Teknik Direktör Fatih Terim de iki oyuncusunu onore eden ifadeler kullanmıştı.
Melo'nun transfer gündeminde olmadığını belirten Galatasaraylı yöneticiler, Wesley Sneijder'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Sneijder da Melo gibi Galatasaray kulübünün transfer planlarında yer almadığı öğrenildi.
FUTBOLCULARA ÖDEME
Galatasaray'da 3.1 milyon euroluk ödeme...Sarı kırmızılılarda futbolcular, teknik heyet ve kulüp profesyonellerinin Aralık ayı maaşları hesaplarına yatırıldı. Galatasaray’da, öncelikle futbolcuların alacakları ödendi. Sarı kırmızılı oyuncuların tamamına 3.1 milyon euroluk ödeme yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle