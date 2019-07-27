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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Josef de Souza transferi askıda

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Galatasaray'da Josef de Souza transferi askıda

 Galatasaray’ın prensipte anlaştığı Josef de Souza’nın transferi Suudi Arabistan’da yaşanan özel durum nedeniyle askıya alındı.

Transferin bitmesi için Suudi Arabistan hükümetinin kulüplere yönelik incelemesinin bitmesi bekleniyor. Galatasaray’ın prensipte anlaştığı Josef de Souza’nın transferi Suudi Arabistan’da yaşanan özel durum nedeniyle askıya alındı. Transferin bitmesi için Suudi Arabistan hükümetinin kulüplere yönelik incelemesinin bitmesi bekleniyor.

6 NUMARA ENDİŞESİ

Selçuk ve Seri’nin çeşitli sebeplerle takıma katılamamasının ardından Donk da sakatlanınca, kadroda ön libero kalmadı. Fatih Terim, Augsburg karşısında mecburen Mariano’yu 6 numarada oynattı.

Galatasaray’da taraftarlar Falcao nöbeti tutarken, 4-1 kaybedilen Augsburg maçındaki tablo teknik heyeti endişeye sevk etti. Menajer Ahmet Bulut’un önümüzdeki hafta Fransa’da yapacağı görüşmelerle Falcao transferinin hız kazanması beklenirken, teknik direktör Fatih Terim ‘6 numara’ takviyesinin gecikmeden yapılmasını istedi. Selçuk İnan’ın ailevi sebepler nedeniyle kampı kaçırması ve yeni transfer Seri’nin henüz takıma katılmamasının ardından Donk da sakatlanınca, Terim’in  elinde ön libero kalmadı. Başka alternatifi olmayan Terim, sağ bek Mariano’yu mecburen Augsburg karşısında ön liberoda oynattı. Mariano da tahmin edileceği üzere vasat bir oyun sergiledi.

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Galatasarayda Josef de Souza transferi askıda

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