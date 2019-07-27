Galatasaray'da Josef de Souza transferi askıda
Galatasaray’ın prensipte anlaştığı Josef de Souza’nın transferi Suudi Arabistan’da yaşanan özel durum nedeniyle askıya alındı.
Transferin bitmesi için Suudi Arabistan hükümetinin kulüplere yönelik incelemesinin bitmesi bekleniyor. Galatasaray’ın prensipte anlaştığı Josef de Souza’nın transferi Suudi Arabistan’da yaşanan özel durum nedeniyle askıya alındı. Transferin bitmesi için Suudi Arabistan hükümetinin kulüplere yönelik incelemesinin bitmesi bekleniyor.
6 NUMARA ENDİŞESİ
Selçuk ve Seri’nin çeşitli sebeplerle takıma katılamamasının ardından Donk da sakatlanınca, kadroda ön libero kalmadı. Fatih Terim, Augsburg karşısında mecburen Mariano’yu 6 numarada oynattı.
Galatasaray’da taraftarlar Falcao nöbeti tutarken, 4-1 kaybedilen Augsburg maçındaki tablo teknik heyeti endişeye sevk etti. Menajer Ahmet Bulut’un önümüzdeki hafta Fransa’da yapacağı görüşmelerle Falcao transferinin hız kazanması beklenirken, teknik direktör Fatih Terim ‘6 numara’ takviyesinin gecikmeden yapılmasını istedi. Selçuk İnan’ın ailevi sebepler nedeniyle kampı kaçırması ve yeni transfer Seri’nin henüz takıma katılmamasının ardından Donk da sakatlanınca, Terim’in elinde ön libero kalmadı. Başka alternatifi olmayan Terim, sağ bek Mariano’yu mecburen Augsburg karşısında ön liberoda oynattı. Mariano da tahmin edileceği üzere vasat bir oyun sergiledi.
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