Galatasaray'da isyan! Abdurrahim Albayrak...
Medipol Başakşehir maçı sonrası Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın konuşmaları gündeme damga vurdu.
Abdurrahim Albayrak maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Berabere kaldık ve liderle aradaki puan farkını koruduk. Ligin ilk yarısının bitimine 1 maçımız kaldı. Ocak'ta yapılanmaya gideceğiz. Porto maçından sonra güzel futboldan dolayı ben ve hocamız takımı tebrik ettik. Yanlış yerlere çekildi. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TEPKİ
Bu arada Albayrak'ın "Liderle puan farkını koruduk" sözlerine Galatasaray taraftarları adeta isyan ederek sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. (Sabah)
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