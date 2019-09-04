Galatasaray'da imza şov
Galatasaray'da başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferler için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleniyor.
Sarı kırmızılılar, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştiriyor.
Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almıyor.
Yeni transferler binlerce sarı kırmızılı taraftar önünde sözleşme imzalayacak.
Taraftarları marşlar ve tezahürat eşliğinde yeni transferleri görmek için heyecanla bekliyor.
Türk Telekom Stadı'nda müzik ve ışık şovu eşliğinde saat 20.00'de başlayacak olan imza töreni bekleniyor.
Şarkıcı Alya imza töreni öncesi sahneye çıkarak Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu ve 3 çektirdi.
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